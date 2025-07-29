Очевидец видел пропавший военный вертолет перед падением

Военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа. МЧС обнаружило первые фрагменты предположительно пропавшего вертолета в Сорбулакском водохранилище.
Очевидец рассказал увиденное им прибывшим на место поисков представителям Минобороны.
«Очевидец сидел здесь, курил и увидел, как пролетает вертолет над уровнем деревьев. Потом он пропал из зоны видимости, звук пропал через 30 секунд. К моменту, пока он докурил сигарету, он услышал хлопок, но не придал этому значения. Мы вычислили примерную траекторию полета и по ней проводим поиски», — рассказал в интервью Telegram-каналу Qogam News командующий Военно-воздушными силами ВС РК генерал-майор авиации Аскар Избасов, который руководит поисково-спасательной операцией на месте.
По его словам, поиски вертолета осложняются тем, что на расстоянии до 300 метров от берега видимость в воде нулевая.
«На поверхности озера имеется пена. Она практически не дает видимости. Водолазы заходят туда и практически ничего не видят, идут на ощупь. На расстоянии до 300 метров от берега видимость в воде нулевая. Водолазы заходят туда и практически ничего не видят, идут на ощупь. На глубине 6−7 метров и глубже видимость более-менее лучше», — сказал Аскар Избасов.
Поиски вертолета ведутся в круглосуточном режиме в условиях сложной гидрографии. Задействованы около 400 человек (сотрудники Минобороны, МЧС, МВД), более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты. Накануне Минобороны сообщило, что обнаружены фрагменты вертолета, ведется их идентификация.
Ранее сообщалось, что на месте поисков находятся семьи членов экипажа пропавшего вертолета.
По данным Минобороны, Сорбулак — крупнейший в СНГ искусственный водоем-накопитель сточных вод. Его глубина местами достигает 22 метров, дно густо заилено, водообмен практически отсутствует, а видимость — нулевая.