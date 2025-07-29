Очевидец видел пропавший военный вертолет перед падением

«Очевидец сидел здесь, курил и увидел, как пролетает вертолет над уровнем деревьев. Потом он пропал из зоны видимости, звук пропал через 30 секунд. К моменту, пока он докурил сигарету, он услышал хлопок, но не придал этому значения. Мы вычислили примерную траекторию полета и по ней проводим поиски», — рассказал в интервью Telegram-каналу Qogam News командующий Военно-воздушными силами ВС РК генерал-майор авиации Аскар Избасов, который руководит поисково-спасательной операцией на месте.