В Зиминском районе в аварии пострадал 6-месячный ребенок и еще двое взрослых. ДТП произошло около 22 часов возле подъезда к селу Покровка. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, 56-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Корона Премио», за рулем которого была 26-летняя девушка.