Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиминском районе в аварии пострадал 6-месячный ребенок и еще двое взрослых

Водитель выехал на полосу встречного движения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиминском районе в аварии пострадал 6-месячный ребенок и еще двое взрослых. ДТП произошло около 22 часов возле подъезда к селу Покровка. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, 56-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Корона Премио», за рулем которого была 26-летняя девушка.

— В результате аварии пострадали 56-летний пассажир кроссовера, водитель «Тойоты» и ее 6-ти месячный малыш, который перевозился в детском кресле. Всем оказали первую помощь, — пояснили в пресс-службе полиции.

Водитель «Митсубиси» уклонился от медицинской проверки на состояние опьянения. В отношении него составили административный материал. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку, ее результаты контролирует прокуратура.