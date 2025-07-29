В Зиминском районе в аварии пострадал 6-месячный ребенок и еще двое взрослых. ДТП произошло около 22 часов возле подъезда к селу Покровка. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МВД России, 56-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Корона Премио», за рулем которого была 26-летняя девушка.
— В результате аварии пострадали 56-летний пассажир кроссовера, водитель «Тойоты» и ее 6-ти месячный малыш, который перевозился в детском кресле. Всем оказали первую помощь, — пояснили в пресс-службе полиции.
Водитель «Митсубиси» уклонился от медицинской проверки на состояние опьянения. В отношении него составили административный материал. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку, ее результаты контролирует прокуратура.