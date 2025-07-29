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Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в пяти территориях Ростовской области

Территории Дона, которые подверглись воздушной атаке, назвал врио главы региона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В пяти территориях Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 29 июля. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, беспилотники были зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Во время атаки был нанесен ущерб. Например, в Сальске из-за обломков БПЛА в частном доме была повреждена крыша и оказались выбиты стекла, произошло возгорание и повреждение контактной сети на ж/д станции. Погиб водитель автомобиля.

В Орловском районе была повреждена электроподстанция.

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