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СК расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Источник: БЕЛТА

Предварительно установлено, что ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома № 72 по ул. Матусевича. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.

В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

В данный момент Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. О ходе расследования общественность будет дополнительно информирована.

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