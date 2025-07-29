СК расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске

Предварительно установлено, что ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен Министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, упал без детонации во дворе дома № 72 по ул. Матусевича. Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.
В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.
В данный момент Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. О ходе расследования общественность будет дополнительно информирована.