Saneg: трубопровод в Андижане могли повредить посторонние

Инцидент произошел 29 июля на территории установки подготовки нефти (УПН) Ходжаабад, который принадлежит Saneg. Из-за повреждения трубопровода произошел выброс технической воды, а не нефти.
«Компания локализовала последствия инцидента и приступила к очистке прилегающей территории, включая водную часть канала», — говорится в заявлении Saneg.
С помощью спецтехники, включая ассенизаторные машины, ведутся работы по откачке загрязненной воды. Также ведется расследование произошедшего при поддержке правоохранителей.
До этого в региональном Управлении экологии сообщили, что ведется расследование о загрязнении канала рядом с УПН Saneg. В ведомстве сообщили об устранении утечки. Также в отношении компании оформлены документы для проведения проверки.