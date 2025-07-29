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Saneg: трубопровод в Андижане могли повредить посторонние

По предварительным данным трубопровод в Булакбашинском районе Андижанской области повредили люди для хищения, сообщили в пресс-службе компании Saneg.

Источник: Saneg

Инцидент произошел 29 июля на территории установки подготовки нефти (УПН) Ходжаабад, который принадлежит Saneg. Из-за повреждения трубопровода произошел выброс технической воды, а не нефти.

«Компания локализовала последствия инцидента и приступила к очистке прилегающей территории, включая водную часть канала», — говорится в заявлении Saneg.

С помощью спецтехники, включая ассенизаторные машины, ведутся работы по откачке загрязненной воды. Также ведется расследование произошедшего при поддержке правоохранителей.

До этого в региональном Управлении экологии сообщили, что ведется расследование о загрязнении канала рядом с УПН Saneg. В ведомстве сообщили об устранении утечки. Также в отношении компании оформлены документы для проведения проверки.