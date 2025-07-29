Отца задержали: Под Ростовом возбуждено уголовное дело против мужчины, который заступился за дочь

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который применил силу в отношении несовершеннолетней в «воспитательных целях». Как сообщили в региональном Следственном комитете, инцидент произошел на почве конфликта между подростками.
Согласно материалам дела, между двумя девушками 16 и 17 лет возникла ссора, во время которой старшая из них ударила свою подругу. Отец пострадавшей решил самостоятельно «восстановить справедливость».
— Мужчина публично, демонстрируя превосходство, заставил потерпевшую встать на колени перед своей дочерью и просить прощения под угрозой физической расправы, — пояснили в следственном управлении.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ставшее вирусным видео инцидента.
— Подозреваемый задержан. Ведется следствие, и решается вопрос о мере пресечения, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области. — Информация о ходе расследования направлена в центральный аппарат следственного комитета России.
Ранее в Главном Управлении МВД по Ростовской области уточнили, что 17-летняя девушка, которую решил незаконным образом проучить отец ее подружки, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
— Были составлены административные протоколы: в отношении мужчины по статье «Побои», 17-летней девушки — «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а в отношении ее родителей — за неисполнение родительских обязанностей, — рассказали в ведомстве.
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