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СК Белоруссии: упавший БПЛА был снабжён тротилом и поражающими элементами

Упавший в Минске беспилотник был снабжён тротилом и большим числом поражающих элементов, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

Источник: Reuters

«Изъяты фрагменты корпуса… двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабжённая тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — говорится в Telegram-канале.

По данным СК, беспилотник был подавлен средствами РЭБ Белоруссии и упал без детонации во дворе дома, его обломки повредили несколько припаркованных автомобилей.

Эвакуация жильцов не проводилась, пострадавших нет.

По факту происшествия расследуется уголовное дело.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о пресечении полёта неопознанного беспилотника ночью над Минском.

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