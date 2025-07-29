СК Белоруссии: упавший БПЛА был снабжён тротилом и поражающими элементами

«Изъяты фрагменты корпуса… двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабжённая тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», — говорится в Telegram-канале.
По данным СК, беспилотник был подавлен средствами РЭБ Белоруссии и упал без детонации во дворе дома, его обломки повредили несколько припаркованных автомобилей.
Эвакуация жильцов не проводилась, пострадавших нет.
По факту происшествия расследуется уголовное дело.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о пресечении полёта неопознанного беспилотника ночью над Минском.
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