В Хабаровске двое мужчин погибли, упав в топливную цистерну

По предварительной информации, трагедия произошла около 13:00 по местному времени. 47-летний сотрудник одной из транспортных компаний, упал в пустую емкость и потерял сознание. Его 43-летний коллега, водитель бензовоза, спустился следом на помощь, но тоже потерял сознание. Спасти мужчин не удалось.