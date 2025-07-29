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В Хабаровске двое мужчин погибли, упав в топливную цистерну

В Хабаровске два человека погибли, оказавшись внутри пустой цистерны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли на территории речного порта в Хабаровске, оказавшись внутри пустой цистерны из-под топлива. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело и начата проверка.

По предварительной информации, трагедия произошла около 13:00 по местному времени. 47-летний сотрудник одной из транспортных компаний, упал в пустую емкость и потерял сознание. Его 43-летний коллега, водитель бензовоза, спустился следом на помощь, но тоже потерял сознание. Спасти мужчин не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники Хабаровской транспортной прокуратуры, которые проверяют соблюдение требований охраны труда.