Самарская ОПГ «Сиротинские» под прицелом федералов, дело на особом контроле

В Самарской области продолжается масштабная операция по разгрому организованной преступной группы «Сиротинские».
Весной 2025 года её предполагаемый лидер — 52-летний бизнесмен Игорь Сиротенко — был объявлен в международный розыск.
Теперь к делу подключились федеральные СМИ, накануне материал опубликовало издание «Московский комсомолец» и правоохранительные структуры высшего уровня.
По версии Следственного комитета, ОПГ, действовавшая под покровительством отдельных силовиков, занималась не только поджогами и убийствами, но и хищением бюджетных средств.
Расследование находится под жёстким контролем как в регионе, так и в Москве.
Следствие вновь открыло дело о перестрелке на проходной АвтоВАЗа в 1994 году, где погиб криминальный авторитет Жора Сидоренко.
Тогда Сиротенко был подозреваемым, но избежал ответственности. В 2024 году дело возобновили — и 22 июля 2025 года шестой кассационный суд подтвердил законность расследования, отменив решение апелляции.
Ещё один резонансный эпизод — поджог ритуального агентства «Ангел» в 2022 году, в результате которого погибли двое. Двое фигурантов дела — Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров — оказались связанными с «Сиротинскими».
Часть бизнеса Сиротенко, по некоторым данным, тесно переплетена с ритуальным рынком. Мы об этом писали в апреле 2025 года.
У задержанных изъято огнестрельное оружие и цифровая техника. Все они заключены под стражу. Об этом ранее рассказал «МК в Самаре».
Особое внимание — показаниям бывших подчинённых Сиротенко, включая так называемую группу Махно, выполнявшую функции карательного отряда.
Их допросы могут стать ключевыми: каждый из арестованных стремится снизить срок, давая признательные показания.
Следствие также проверяет версию о причастности к группировке бывшего сотрудника ФСБ Павла Селезнева и Михаила Дудина, известного как «псевдочекист». Обоих связывают с покровительством ОПГ.
Сейчас Сиротенко и его предполагаемый соучастник Игорь Шинкаренко (Воробьёв) находятся в розыске.
Следствие готовит заочные обвинения по новым эпизодам, включая бандитизм и убийства. Шансов избежать ответственности у них становится всё меньше.
«МК в Самаре» продолжает следить за развитием событий.
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