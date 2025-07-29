Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская ОПГ «Сиротинские» под прицелом федералов, дело на особом контроле

В Самарской области продолжается масштабная операция по разгрому организованной преступной группы «Сиротинские».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самарской области продолжается масштабная операция по разгрому организованной преступной группы «Сиротинские».

Весной 2025 года её предполагаемый лидер — 52-летний бизнесмен Игорь Сиротенко — был объявлен в международный розыск.

Теперь к делу подключились федеральные СМИ, накануне материал опубликовало издание «Московский комсомолец» и правоохранительные структуры высшего уровня.

По версии Следственного комитета, ОПГ, действовавшая под покровительством отдельных силовиков, занималась не только поджогами и убийствами, но и хищением бюджетных средств.

Расследование находится под жёстким контролем как в регионе, так и в Москве.

Следствие вновь открыло дело о перестрелке на проходной АвтоВАЗа в 1994 году, где погиб криминальный авторитет Жора Сидоренко.

Тогда Сиротенко был подозреваемым, но избежал ответственности. В 2024 году дело возобновили — и 22 июля 2025 года шестой кассационный суд подтвердил законность расследования, отменив решение апелляции.

Ещё один резонансный эпизод — поджог ритуального агентства «Ангел» в 2022 году, в результате которого погибли двое. Двое фигурантов дела — Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров — оказались связанными с «Сиротинскими».

Часть бизнеса Сиротенко, по некоторым данным, тесно переплетена с ритуальным рынком. Мы об этом писали в апреле 2025 года.

Недавно в ходе спецоперации были задержаны ещё семь предполагаемых членов группировки. Задержания прошли в Самаре и Тольятти силами следователей СК, оперативников ГУУР МВД, ФСБ и при поддержке Росгвардии.

У задержанных изъято огнестрельное оружие и цифровая техника. Все они заключены под стражу. Об этом ранее рассказал «МК в Самаре».

Особое внимание — показаниям бывших подчинённых Сиротенко, включая так называемую группу Махно, выполнявшую функции карательного отряда.

Их допросы могут стать ключевыми: каждый из арестованных стремится снизить срок, давая признательные показания.

Следствие также проверяет версию о причастности к группировке бывшего сотрудника ФСБ Павла Селезнева и Михаила Дудина, известного как «псевдочекист». Обоих связывают с покровительством ОПГ.

Сейчас Сиротенко и его предполагаемый соучастник Игорь Шинкаренко (Воробьёв) находятся в розыске.

Следствие готовит заочные обвинения по новым эпизодам, включая бандитизм и убийства. Шансов избежать ответственности у них становится всё меньше.

«МК в Самаре» продолжает следить за развитием событий.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.