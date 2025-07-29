Внушительная пробка собралась в районе смертельного ДТП на трассе под Ростовом

Внушительная пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после массового ДТП с четырьмя погибшими и шестью пострадавшими. Затор можно отследить с помощью электронных интернет-карт.
Во второй половине дня 29 июля протяженность пробки в сторону Москвы составляет около 12,9 км. Также есть некоторые сложности с проездом во встречном направлении. Кроме этого машины стоят на повороте от аэропорта Платов.
Видно, что по ходе движения в сторону места происшествия случилось еще примерно семь мелких аварий.
Напомним, массовое ДТП произошло в ночь на 29 июля на территории Аксайского района. Предварительно, «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной наехал на ограждение, опрокинулся, протаранил центральное ограждение и оказался на встречной полосе. Затем произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».
На месте происшествия погибли водитель большегруза, водитель «Фольксваген» и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний. В больницу попали водитель «Пежо Боксер», водитель «Лада Веста» и его четыре пассажира, среди которых было двое несовершеннолетних.
После этого дорога была перекрыта в направлении с юга на север, к этому моменту ввели реверсивное движение. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
Подпишись на нас в Telegram.