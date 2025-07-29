Падение беспилотника в Минске запечатлели несколько камер (видео)

Сегодня ночью в белорусской столице Минобороны обнаружило и подавило беспилотник. На место инцидента выезжала группа оперативников.
Позднее пресс-служба Следственного комитета распространила видео, которое записали камеры видеонаблюдения во дворе столичного дома.
Кроме непосредственно момента, когда беспилотник врезался в стену дома и упал, на видео запечатлены отдельные фрагменты боевого дрона.
На различных деталях беспилотника, который нес на себе взрывчатку и поражающие элементы, можно увидеть надписи на украинском, немецком и английском языках.