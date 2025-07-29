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Падение беспилотника в Минске запечатлели несколько камер (видео)

Системы видеонаблюдения во дворе жилого квартала записали падение беспилотника в белорусской столице с нескольких ракурсов.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Сегодня ночью в белорусской столице Минобороны обнаружило и подавило беспилотник. На место инцидента выезжала группа оперативников.

Позднее пресс-служба Следственного комитета распространила видео, которое записали камеры видеонаблюдения во дворе столичного дома.

Кроме непосредственно момента, когда беспилотник врезался в стену дома и упал, на видео запечатлены отдельные фрагменты боевого дрона.

На различных деталях беспилотника, который нес на себе взрывчатку и поражающие элементы, можно увидеть надписи на украинском, немецком и английском языках.