Пуля по касательной ранила 4-летнего ребенка в висок под Волгоградом

По информации полицейских, пострадавший ребенок приехал в Рудню вместе со своей матерью в гости к родственникам. Правоохранители также уточняют, что пневматическое ружье мальчик взял у своего дедушки.
По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям родителей и их законных представителей.
Полицейские напоминают, что именно взрослые ответственны за жизнь и здоровье детей, а также за создание безопасных условий жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период.