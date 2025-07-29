В селе Приморка Ростовской области загорелся маслоцех, уже ведется тушение. Об этом днем 29 июля информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Вызов поступил в 12:42. Возгорание в маслоцехе, горят цех и сухая трава рядом. Предварительно, огнем охвачено 350 кв. метров, — уточняют в экстренном ведомстве.
В эти минуты на месте происшествия работают семь человек, используется две автоцистерны. Напомним, ранее в Каменском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на площади в 25 га.
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