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В селе Приморка Ростовской области загорелся маслоцех

Маслоцех вспыхнул в Неклиновском районе Дона, огнем охвачено 350 кв. метров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В селе Приморка Ростовской области загорелся маслоцех, уже ведется тушение. Об этом днем 29 июля информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Вызов поступил в 12:42. Возгорание в маслоцехе, горят цех и сухая трава рядом. Предварительно, огнем охвачено 350 кв. метров, — уточняют в экстренном ведомстве.

В эти минуты на месте происшествия работают семь человек, используется две автоцистерны. Напомним, ранее в Каменском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на площади в 25 га.

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