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В Самаре 1 августа начнутся прения по делу экс-министра транспорта Ивана Пивкина

На следующем заседании Октябрьского районного суда Самары по делу бывшего главы регионального минтранса, запланированном на 1 августа, возможно, начнутся прения сторон.

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На следующем заседании Октябрьского районного суда Самары по делу бывшего главы регионального минтранса, запланированном на 1 августа, возможно, начнутся прения сторон. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

В прошедший вторник, 28 июля, на очередном заседании планировалось провести повторный допрос свидетельницы, представляющей интересы ПАО «ДОРИСС», посредством видеосвязи. Но женщина не явилась.

В июне 2024 года сотрудники правоохранительных органов произвели задержание бывшего руководителя регионального министерства транспорта непосредственно в его рабочем кабинете. Тогда же в отношении Ивана Пивкина была применена мера пресечения в виде ареста.

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