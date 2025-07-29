В Самаре 1 августа начнутся прения по делу экс-министра транспорта Ивана Пивкина

На следующем заседании Октябрьского районного суда Самары по делу бывшего главы регионального минтранса, запланированном на 1 августа, возможно, начнутся прения сторон. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
В прошедший вторник, 28 июля, на очередном заседании планировалось провести повторный допрос свидетельницы, представляющей интересы ПАО «ДОРИСС», посредством видеосвязи. Но женщина не явилась.
В июне 2024 года сотрудники правоохранительных органов произвели задержание бывшего руководителя регионального министерства транспорта непосредственно в его рабочем кабинете. Тогда же в отношении Ивана Пивкина была применена мера пресечения в виде ареста.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.