Сбой парализовал работу аптечных сетей «Столички» и «Неофарм»

Аптечные сети «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем в работе. На официальных сайтах компаний недоступны сервисы бронирования и программы лояльности, а многие аптеки закрыты по «техническим причинам».
Как пишет РБК, обе сети входят в структуру одной компании — ООО «Нео-фарм». Это обстоятельство указывает на возможную скоординированную атаку на их общую IT-инфраструктуру.
По данным телеграм-канала Mash, причиной сбоя стал взлом IT-систем, из-за которого перестали работать кассы и программы учета товаров. Корреспонденты канала подтвердили, что точки сети «Столички» по всей Москве действительно закрыты, а сотрудников отправили в отгул.
Mash со ссылкой на источник пишет, что на восстановление может уйти один-два дня, но точных прогнозов никто пока не дает.
Сеть «Столички» насчитывает около 1000 аптек. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 15 регионах. Аптеки «Неофарм» работают в тех же городах, а также в Московской и Ленинградской областях.