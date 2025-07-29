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Сбой парализовал работу аптечных сетей «Столички» и «Неофарм»

В работе аптечных сетей «Столички» и «Неофарм» произошел технический сбой. В связи с этим сервис онлайн-бронирования временно недоступен, а ряд аптек закрыт.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аптечные сети «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем в работе. На официальных сайтах компаний недоступны сервисы бронирования и программы лояльности, а многие аптеки закрыты по «техническим причинам».

Как пишет РБК, обе сети входят в структуру одной компании — ООО «Нео-фарм». Это обстоятельство указывает на возможную скоординированную атаку на их общую IT-инфраструктуру.

По данным телеграм-канала Mash, причиной сбоя стал взлом IT-систем, из-за которого перестали работать кассы и программы учета товаров. Корреспонденты канала подтвердили, что точки сети «Столички» по всей Москве действительно закрыты, а сотрудников отправили в отгул.

Mash со ссылкой на источник пишет, что на восстановление может уйти один-два дня, но точных прогнозов никто пока не дает.

Сеть «Столички» насчитывает около 1000 аптек. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 15 регионах. Аптеки «Неофарм» работают в тех же городах, а также в Московской и Ленинградской областях.