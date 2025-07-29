2,3 млн рублей на воздух: на Южном Урале женщина потеряла свои и отцовские сбережения, поверив возлюбленному из интернета

Полицейские Еткульского района расследует в Челябинской области дело об инвестиционной афере на 2,3 млн рублей. От аферистов пострадали два человека — местный пенсионер и его 44-летняя дочь из Екатеринбурга. Женщина попалась на уловку мошенников, лишилась не только своих сбережений, но и отца.