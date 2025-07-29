2,3 млн рублей на воздух: на Южном Урале женщина потеряла свои и отцовские сбережения, поверив возлюбленному из интернета

Полицейские Еткульского района расследует в Челябинской области дело об инвестиционной афере на 2,3 млн рублей. От аферистов пострадали два человека — местный пенсионер и его 44-летняя дочь из Екатеринбурга. Женщина попалась на уловку мошенников, лишилась не только своих сбережений, но и отца.
Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, потерпевшая познакомилась в интернете с мужчиной. У них завязались романтичные отношения и в какой-то момент «возлюбленный» предложил заработать на криптовалюте.
Мошенник отправил женщине ссылку на биржевую платформу. Она поверила в быстрый доход и перевела 700 тысяч рублей. Вскоре жительница Екатеринбурга попыталась вывести средства с «платформы», но для такой операции у нее потребовали внести «страховой депозит» в размере 1,6 миллионов рублей.
Женщине ничего не оставалось, кроме как попросить финансовой помощи у своего отца, проживающего в Еткульском районе. Близкий родственник откликнулся на просьбу и переслал дочери свои накопления. После чего женщина отправила требуемую сумму мошенникам.
Вскоре жительница Екатеринбурга осознала, что ее обманули: все контакты со злоумышленником оказались недоступны, а «романтическая переписка» была заблокирована. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.