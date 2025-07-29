В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен ВОВ

ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Подросток погиб при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает прокуратура Волгоградской области.
По данным ведомства, прокуратура взяла на контроль проверку гибели подростка в Волгограде.
«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13.00 в квартире, предположительно, произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого мальчик погиб на месте», — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.