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В Волгограде подросток погиб при взрыве гранаты времен ВОВ

Прокуратура: подросток в Волгограде погиб при взрыве гранаты времен ВОВ.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Подросток погиб при взрыве гранаты времен Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает прокуратура Волгоградской области.

По данным ведомства, прокуратура взяла на контроль проверку гибели подростка в Волгограде.

«Согласно имеющимся данным, сегодня около 13.00 в квартире, предположительно, произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в результате которого мальчик погиб на месте», — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.