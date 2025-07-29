СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Ростове-на-Дону на территории одного из парков трое детей мигрантов избили девочку. Сообщается, что ребенок доставлен в больницу… Следователи организовали проверку», — говорится в сообщении.
По результатам проверки всех обстоятельств, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Ростовской области будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.