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СК проверит сообщения об избиении девочки в Ростове-на-Дону

СК проверит сообщения об избиении девочки детьми мигрантов в Ростове-на-Дону.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку информации об избиении ребенка тремя детьми мигрантов в парке в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в городе Ростове-на-Дону на территории одного из парков трое детей мигрантов избили девочку. Сообщается, что ребенок доставлен в больницу… Следователи организовали проверку», — говорится в сообщении.

По результатам проверки всех обстоятельств, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Ростовской области будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.