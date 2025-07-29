Провокация трансгендеров* в Сретенском монастыре: что грозит подросткам в юбках

— Я хочу извиниться за то, что мы сделали. За других не ручаюсь, но я там ничего такого не говорил и к батюшке подошел спросить, где можно попить святой воды. Тогда на нас напали, и мы убегали… Я больше так не буду, это какая-то моя детская глупость, — заявил тот самый подросток, который, переодевшись в женщину*, подошел к священнику.