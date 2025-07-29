Провокация трансгендеров* в Сретенском монастыре: что грозит подросткам в юбках

В Москве задержали подростков-трансгендеров*, которые оскорбляли верующих и батюшку в Сретенском монастыре. Хулиганы популярны в TikTok, а ранее их неоднократно замечали переодетыми в женщин* на Китай-городе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого инцидента.
Что произошло в Сретенском монастыре.
18 июля группа молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними, пришла на службу в коротких юбках*, чулках, с дамскими сумочками и макияжем. Подростки приставали к другим посетителям, хихикали над ними и снимали происходящее на видео. В какой-то момент в кадр попал священнослужитель.
— Мы решили с моей подружкой принять другую веру. Ой, смотрите, там батюшка. Это сатанист, — пошутил один из хулиганов.
Затем другой подросток подошел к священнику и стал его о чем-то расспрашивать. В это время друзья продолжали снимать происходящее на телефон. За подростками наблюдали охранники, но они не могли ничего сделать.
— Эта… этот… как бы правильно их назвать? Этот человек с еще двумя такими же человеками зашли на территорию Сретенского монастыря. Всего они пробыли здесь порядка 15 минут, в течение которых записывали свои видео… В монастыре свободный вход для всех прихожан, мы пропускаем всех и на одежду, татуировки и прочее не смотрим. Поэтому охрана никак не могла выгнать «это» с территории монастыря, — рассказал начальник охраны монастыря.
Позднее молодые люди опубликовали видео, снятые в монастыре, на своих страницах в соцсетях.
Реакция РПЦ и общественников.
Спустя 1,5 недели, 28 июля, скандальные видео разлетелись по новостным пабликам и появились в Telegram-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По словам общественницы, возмущенные верующие потребовали привлечь подростков к ответственности.
— Эта компания хулиганов в женской одежде постоянно обитает в районе Китай-города, где систематически совершает разные выходки. Не исключено, что все они употребляют запрещенные вещества, — отметила Мизулина.
В свою очередь начальник охраны Сретенского монастыря пообещал обсудить с руководством вопрос об ужесточении правил входа на территорию храма. А в РПЦ призвали наказать подростков.
— Несомненно, это инцидент, на который должны обратить внимание правоохранительные органы, установить источник этой провокации. Подобный инцидент вряд ли можно расценивать как подростковую шалость, — подчеркнул руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ Александр Волков.
Пообещали «больше так не делать».
Получив порцию критики, подростки поспешили извиниться. Трое из них записали видеообращения к Екатерине Мизулиной, в которых пообещали «больше так не делать». А один молодой человек заявил, что после посещения храма на него якобы напали.
— Я хочу извиниться за то, что мы сделали. За других не ручаюсь, но я там ничего такого не говорил и к батюшке подошел спросить, где можно попить святой воды. Тогда на нас напали, и мы убегали… Я больше так не буду, это какая-то моя детская глупость, — заявил тот самый подросток, который, переодевшись в женщину*, подошел к священнику.
Когда Екатерина Мизулина освещала этот инцидент в соцсетях, она прикрепила к одному из постов несколько фото и видео хулиганов. На некоторых кадрах засветились другие молодые люди. Позднее они обратились к общественнице и попросили удалить фотографии, потому что им якобы стали поступать угрозы от ее подписчиков.
— Меня по ошибке выложили и приписали к хулиганам, я не дружу и не общаюсь с этими людьми. Я с ними сфотографировалась, потому что они довольно популярны в TikTok. Мне уже написывают с угрозами, — пожаловалась одна из девушек, попавших на фото.
Задержание подростков.
Несмотря на извинения, вечером 28 июля двоих хулиганов задержали и доставили в полицейский отдел. В их отношении составили административные протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*. Материалы на третьего участника передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Если всем участникам скандальных видео уже есть 16 лет, то их могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.
— Если их вина, а она очевидна, будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Я считаю, что с учетом их возраста и неокрепшего сознания, скорее всего, речь пойдет именно о штрафе. Но они обязательно должны будут искупить вину перед обществом в такой форме, которая им надолго запомнится, — подчеркнул юрист.
Другие скандалы в православных храмах.
Случай с московскими подростками — это далеко не первый скандал, связанный с демонстрациями, хулиганствами или протестами в православных храмах.
Самая громкая история связана с панк-группой Pussy Riot. В феврале 2012 года несколько ее участниц в балаклавах исполнили в храме Христа Спасителя песню на политическую тему. Свои действия они назвали «панк-молебном». Вскоре всех участниц задержали и обвинили в хулиганстве. Когда дело дошло до суда, девушки неоднократно извинялись перед верующими, а одна из обвиняемых назвала свою панк-группу «политическим искусством» и заявила, что «при вынесении приговора нельзя не учитывать политические мотивы выступления».
Дело Pussy Riot получило большой резонанс в России и за рубежом. За участниц группы вступились певцы Стинг и Мадонна, гитарист группы The Smiths Джонни Марр, а также более сотни российских деятелей культуры, в том числе режиссер Эльдар Рязанов, писатель Михаил Жванецкий и артист балета Николай Цискаридзе. Несмотря на это, трех участниц Pussy Riot приговорили к двум годам лишения свободы.
Кроме того, скандал с Pussy Riot спровоцировал изменения в уголовном законодательстве, касающемся оскорбления чувств верующих. Так, в 2013 году в статье 148 УК РФ появились пункты «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Совершение этих деяний в местах для религиозных обрядов».
В феврале 2022 года в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении порноактрисы, которая сфотографировалась в бикини возле окна на фоне православного храма. При этом съемка проходила в номере отеля RentHouse. По словам девушки, фотосессия была частью пиар-акции для отеля. Но в результате актрису внесли в черный список RentHouse, а сама девушка удалила все фотографии на своих страницах в соцсетях.
В январе 2025 года в Санкт-Петербурге задержали подростков, которые на видео сняли штаны на фоне храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Хулиганам было 13, 16 и 17 лет. В их отношении возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Позднее 13-летнего школьника отпустили в силу возраста, а судьба остальных неизвестна.
В том же месяце в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая на камеру справила нужду возле Казанского собора. В ее отношении тоже возбудили дело об оскорблении чувств верующих, разбирательства все еще идут.
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