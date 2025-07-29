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Найдено тело пропавшего в горах 20-летнего алматинца

Несколько дней назад в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Сегодня стало известно о его гибели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Источник: threads.com/@di_aidarkhan

В соцсети Threads, где ранее появилась информация о пропаже 20-летнего парня, который ушел в горы и не вернулся, тот же автор сообщила о гибели юноши. «Мы потеряли Алана…», — написал автор поста. В ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию.

«29 июля в районе пика Молодежный обнаружено тело пропавшего. Маршрут “категорированный”, с наличием ледников. Подъем спасателей и спуск занял около 5 часов. Пик Молодежный находится в Заилийском Алатау — в предгорьях Алматы, его высота составляет 4147 метров над уровнем моря. На месте сотрудники полиции Алматы и психолог ДЧС», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что 27 июля рано утром парень ушел в горы на пик Молодежный со стороны Медео и с тех пор на связь не выходил. По информации ДЧС, в течение почти двух суток авиаборт МЧС, сводная группировка спасателей Регионального оперативно-спасательного отряда, Службы спасения, Специализированной службы аварийно-спасательных работ ДЧС, кинологов и волонтеров вела интенсивные поиски пропавшего молодого человека в горах Алматы.

В поисково-спасательной операции были задействованы: авиаборт МЧС; более 50 человек личного состава и волонтёров; 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); 8 единиц техники; 3 кинологических расчета.

Памятка туристу от ДЧС Алматы:

как безопасно отправиться в горы.

  1. Ходите в горы только в компании;
  2. Изучите маршрут (уровень сложности, протяженность, погодные условия, необходимое снаряжение);
  3. Подберите подходящую одежду (наденьте треккинговую обувь, с собой возьмите куртку и брюки, дождевик и теплую кофту. Надевайте одежду ярких цветов).
  4. Что должно быть в рюкзаке: запасной комплект теплой одежды, пауэрбанк, налобный фонарик и запасные батарейки, свисток, термос с чаем, перекус, индивидуальная аптечка, газовая горелка и газ, алюминиевая кружка. Если планируется ночевка — дополнительно: спальник, каремат, сменное белье.
  5. Сообщите близким маршрут и точки ночевки, дайте ориентировочное время возвращения, договоритесь о периодических звонках или сообщениях.
  6. Перед выходом в горы обязательно сфотографируйтесь всей группой — это поможет спасателям в поисках. Запомните, во что одеты — одежда, обувь, цвет рюкзака и головного убора.
  7. Если вы потерялись: не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие. Позвоните по номеру 112 или 8 (727) 372 15 60, передайте свое местоположение. После отправки координат не покидайте это место — спасатели начнут поиски именно оттуда.
  8. Если нет связи: двигайтесь, чтобы не замерзнуть. Подавайте сигналы: свисток, фонарик, отражатели.

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