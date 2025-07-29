Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка

«В ходе разговора с оператором горячей линии банка Полюбин В. В. сообщил, что придет в отделение банка, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, с двумя гранатами и автоматом, и взорвется 17 человек. Сотрудником банка была передана информация в правоохранительные органы», — сообщили в суде.