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В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Астрахани.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.

По данным ведомства, в ночь на 25 июля произошло возгорание в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани.

«После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Назначена пожарно-техническая экспертиза.