В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

«После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.