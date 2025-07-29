В Астрахани вспыхнул пожар в частном доме, есть погибшие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Астрахани, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По данным ведомства, в ночь на 25 июля произошло возгорание в частном доме на площади Славянской в Ленинском районе Астрахани.
«После локализации пожара обнаружены тела 87-летней местной жительницы, ее 63-летней дочери, а также 7-летней правнучки, которая на лето приехала к родственникам. В медицинское учреждение с ожогами был доставлен 66-летний сын хозяйки дома, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Согласно предварительному заключению, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Назначена пожарно-техническая экспертиза.