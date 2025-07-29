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Жертвы автомошенничества в Самаре вышли на забастовку в третий раз

В Самаре пострадавшие от мошенничества при продаже автомобилей вновь вышли на забастовку.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре пострадавшие от мошенничества при продаже автомобилей вновь вышли на забастовку. Несколько лет назад они купили машины в автосалоне на Московском шоссе, 270, пишет Ъ.

В Самаре десятки людей пострадали от обмана сотрудников автосалона. Те вынудили их купить машины на невыгодных условиях. Цены были завышены, а качество автомобилей не соответствовало заявленному.

Салон закрыт, и люди подали в суд, но деньги им так и не вернули. Пострадавшие готовят новое коллективное заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в губернатор Самарской области вручил почётные знаки за труд и помощь армии.

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