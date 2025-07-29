Суд рассмотрит жалобу на арест главреда Baza 7 августа

Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.