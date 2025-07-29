Дети из Самарской области отравились в поезде в Краснодарском крае

Детям в поезде стало плохо 28 и 29 июля, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, у них были симптомы недомогания и пищевой инфекции. Ребят высадили на станциях Армавир и Кавказская. Эксперты разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия.