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Дети из Самарской области отравились в поезде в Краснодарском крае

В минздраве Самарской области прокомментировали отравление детей в поезде.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае в поезде «Кисловодск — Тында» отравились дети из Самарской области. Ребята возвращались с соревнований по дзюдо, поездка была частной. Региональный минздрав держит ситуацию на контроле и взаимодействует с кубанскими коллегами.

— Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Краснодарского края, — прокомментировала пресс-служба минздрава Самарской области.

По данным «КП-Кубань», пострадали более 50 человек. Некоторые из ребят госпитализированы, уточнили в минздраве Самарской области.

Детям в поезде стало плохо 28 и 29 июля, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, у них были симптомы недомогания и пищевой инфекции. Ребят высадили на станциях Армавир и Кавказская. Эксперты разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия.