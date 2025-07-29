Дети из Самарской области отравились в поезде в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в поезде «Кисловодск — Тында» отравились дети из Самарской области. Ребята возвращались с соревнований по дзюдо, поездка была частной. Региональный минздрав держит ситуацию на контроле и взаимодействует с кубанскими коллегами.
— Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Краснодарского края, — прокомментировала пресс-служба минздрава Самарской области.
По данным «КП-Кубань», пострадали более 50 человек. Некоторые из ребят госпитализированы, уточнили в минздраве Самарской области.
Детям в поезде стало плохо 28 и 29 июля, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, у них были симптомы недомогания и пищевой инфекции. Ребят высадили на станциях Армавир и Кавказская. Эксперты разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия.