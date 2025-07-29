В Новосибирске будут судить группировку угонщиков автомобилей

С июля по декабрь 2024 года в Кировском районе Новосибирска действовала банда, которая угоняла машины ради развлечения. Преступники искали на парковках незапертые автомобили, заводили их и катались по городу до тех пор, пока не заканчивался бензин. Помимо этого, участники группировки, среди которых были несовершеннолетние, отобрали телефон у молодого человека в Первомайском районе.