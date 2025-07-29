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В Новосибирске будут судить группировку угонщиков автомобилей

В Новосибирске пятерых участников преступной группировки отправят под суд за угоны автомобилей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С июля по декабрь 2024 года в Кировском районе Новосибирска действовала банда, которая угоняла машины ради развлечения. Преступники искали на парковках незапертые автомобили, заводили их и катались по городу до тех пор, пока не заканчивался бензин. Помимо этого, участники группировки, среди которых были несовершеннолетние, отобрали телефон у молодого человека в Первомайском районе.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, во время одной из таких поездок сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых. В прокуратуре региона подтвердили, что уголовное дело направлено в суд.