С июля по декабрь 2024 года в Кировском районе Новосибирска действовала банда, которая угоняла машины ради развлечения. Преступники искали на парковках незапертые автомобили, заводили их и катались по городу до тех пор, пока не заканчивался бензин. Помимо этого, участники группировки, среди которых были несовершеннолетние, отобрали телефон у молодого человека в Первомайском районе.
В Новосибирске будут судить группировку угонщиков автомобилей
В Новосибирске пятерых участников преступной группировки отправят под суд за угоны автомобилей.