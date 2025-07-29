Сотрудники центра «Э» задержали депутата КПРФ из Ленобласти Ивана Апостолевского. Лидер партии Геннадий Зюганов пообещал разобраться

СМИ утверждают, что поводом мог стать пост о Навальном* от 2017 года. Оперативники встретили политика на Московском вокзале в Санкт-Петербурге при выходе из поезда, прибывшего из столицы.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов лично пообещал Daily Storm разобраться в ситуации, но чуть позже.
«У нас сейчас встреча с иностранцами. Разберемся. Потом прокомментирую», — заверил лидер коммунистов.
По данным СМИ, поводом для задержания стали публикации Апостолевского от 2017 года, касающиеся оппозиционера Алексея Навального. Сам коммунист заверил, что не размещал никаких подобных экстремистских материалов.
«Я вообще ничего такого не размещаю, ни про экстремизм, ни про Навального. Мне материалы дела еще не дали. Уверен, на самом деле это связано с предвыборной кампанией. А также с нашей принципиальной позицией по всем вопросам — и про завод, и про мусорную реформу, и про полигоны. Думаете, мне так просто намотали 2017 год?» — сообщил Апостолевский прессе.
Как утверждает издание 47news, сейчас Апостолевского везут в Сосновый Бор в мировой суд, где ему могут назначить до 15 суток административного ареста по статье о демонстрации символики экстремистской организации.
*включён в список экстремистов и террористов