Сотрудники центра «Э» задержали депутата КПРФ из Ленобласти Ивана Апостолевского. Лидер партии Геннадий Зюганов пообещал разобраться

«Я вообще ничего такого не размещаю, ни про экстремизм, ни про Навального. Мне материалы дела еще не дали. Уверен, на самом деле это связано с предвыборной кампанией. А также с нашей принципиальной позицией по всем вопросам — и про завод, и про мусорную реформу, и про полигоны. Думаете, мне так просто намотали 2017 год?» — сообщил Апостолевский прессе.