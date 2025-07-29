Горение маслоцеха локализовали на 400 кв. метрах в Ростовской области

Напомним, цех и сухая трава на прилегающей территории вспыхнули после полудня 29 июля. Тушение ведется примерно с 12:42. Изначально площадь пожара составляла 350 кв. метров. На месте происшествия от МЧС задействовали семь человек, используется две автоцистерны.