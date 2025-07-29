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Горение маслоцеха локализовали на 400 кв. метрах в Ростовской области

Тушение маслоцеха в донском селе Приморка продолжается, пламя локализовано.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В селе Приморка Ростовской области локализовали пожар на территории маслоцеха, сообщают днем 29 июля в донском управлении МЧС.

— В 14:45 огонь локализовали на территории в 400 кв. метров, — уточняют в ведомстве.

Напомним, цех и сухая трава на прилегающей территории вспыхнули после полудня 29 июля. Тушение ведется примерно с 12:42. Изначально площадь пожара составляла 350 кв. метров. На месте происшествия от МЧС задействовали семь человек, используется две автоцистерны.

Напомним, ранее в Каменском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар на площади в 25 га.

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