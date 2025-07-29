Туристы из Тольятти пострадали при обвале грунта в здравнице Кисловодска

Во вторник, 29 июля 2025 года, на территории здравницы в Кисловодске произошло ЧП. Там обрушился грунт, пострадали два человека. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, это туристы из Тольятти Самарской области.
«На территории санатория “Москва” произошел обвал скально-грунтовой породы на площади примерно 60 кв. м. Это случилось в 20 метрах от процедурного комплекса», — рассказали в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
На место происшествия выезжали 11 человек и пять единиц техники. Насколько серьезные травмы получили отдыхающие, пока неизвестно. Сейчас им оказывают всю необходимую медпомощь, сообщает «КП-Ставрополь». Причина ЧП устанавливается. Глава Кисловодска держит ситуацию на личном контроле.