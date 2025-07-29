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Туристы из Тольятти пострадали при обвале грунта в здравнице Кисловодска

Двое жителей Самарской области пострадали во время отдыха в санатории города-курорта Ставропольского края.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: соцсети

Во вторник, 29 июля 2025 года, на территории здравницы в Кисловодске произошло ЧП. Там обрушился грунт, пострадали два человека. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, это туристы из Тольятти Самарской области.

«На территории санатория “Москва” произошел обвал скально-грунтовой породы на площади примерно 60 кв. м. Это случилось в 20 метрах от процедурного комплекса», — рассказали в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

На место происшествия выезжали 11 человек и пять единиц техники. Насколько серьезные травмы получили отдыхающие, пока неизвестно. Сейчас им оказывают всю необходимую медпомощь, сообщает «КП-Ставрополь». Причина ЧП устанавливается. Глава Кисловодска держит ситуацию на личном контроле.