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Стена четырехэтажного здания обрушилась в Караганде

В Караганде 29 июля 2025 года частично обрушилась стена неэксплуатируемого четырехэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

Об этом рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области:

«Сегодня в Караганде, в районе Казыбек би, по адресу: ул. Ерубаева, произошло частичное обрушение конструкций неэксплуатируемого четырехэтажного здания. Предварительная площадь обрушения составила около 150 кв. м. Силами ДЧС Карагандинской области были эвакуированы 15 человек — члены ремонтной бригады, находившейся в здании на момент происшествия. Жертв и пострадавших нет».

По данным ДЧС региона, зона происшествия оцеплена, проводится дополнительное обследование конструкций и установление причин обрушения.