Стена четырехэтажного здания обрушилась в Караганде

«Сегодня в Караганде, в районе Казыбек би, по адресу: ул. Ерубаева, произошло частичное обрушение конструкций неэксплуатируемого четырехэтажного здания. Предварительная площадь обрушения составила около 150 кв. м. Силами ДЧС Карагандинской области были эвакуированы 15 человек — члены ремонтной бригады, находившейся в здании на момент происшествия. Жертв и пострадавших нет».