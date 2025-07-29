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Суд приговорил уфимку к 12 годам за участие в экстремистском сообществе

Женщина получила 12 лет колонии и ограничения в правах за участие в экстремистском сообществе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Кировский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летней женщины, обвиняемой по ч. 2 ст. 282.1 и п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности экстремистского сообщества, созданного для осуществления экстремистской деятельности, угрожающей правам и свободам граждан, общественной безопасности и законным интересам государства. Также она распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых Сил РФ, включая их участие в поддержании международного мира и безопасности.

Женщина вину не признала. Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, один год ограничения свободы, а также лишение права администрировать сайты и участвовать в массовых мероприятиях сроком на пять лет.