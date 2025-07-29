Певицу Максакову* объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, находится в международном розыске, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Объявлена в международный розыск», — сказано в материалах.
Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела Максаковой* по существу.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.