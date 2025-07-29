Певицу Максакову* объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Певица Мария Максакова*, обвиняемая в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, находится в международном розыске, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.