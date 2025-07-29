Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет МЧС тушит крупный пожар в горах Геленджика

Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Геленджике.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Вертолет МЧС тушит крупный пожар в Геленджике, сообщает пресс-служба МЧС России.

Около 9 га горят в Кабардинском участковом лесничестве. На месте работают 46 специалистов и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Осложняют ситуацию гористая труднодоступная местность и жаркая погода.

Напомним, только за 26 июля в Краснодарском крае потушили 60 пожаров. Составлен административный протокол по факту ландшафтных пожаров и нарушению порядка использования открытого огня.

Мы писали, в Анапе загорелся камыш на площади 700 квадратных метров. На месте работало 14 человек личного состава и три единицы техники.