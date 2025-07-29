Вертолет МЧС тушит крупный пожар в горах Геленджика

Вертолет МЧС тушит крупный пожар в Геленджике, сообщает пресс-служба МЧС России.
Около 9 га горят в Кабардинском участковом лесничестве. На месте работают 46 специалистов и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
Осложняют ситуацию гористая труднодоступная местность и жаркая погода.
Напомним, только за 26 июля в Краснодарском крае потушили 60 пожаров. Составлен административный протокол по факту ландшафтных пожаров и нарушению порядка использования открытого огня.
Мы писали, в Анапе загорелся камыш на площади 700 квадратных метров. На месте работало 14 человек личного состава и три единицы техники.