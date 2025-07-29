27 детей погибли во время ЧП в Башкирии

Спасатели обратились к родителям с настоятельной просьбой не оставлять детей без присмотра ни на минуту. В ведомстве рекомендовали убирать спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступные для детей места, а также разъяснять детям опасность игр с огнем.