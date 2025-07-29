27 детей погибли во время ЧП в Башкирии

В Башкирии с января 2025 года зафиксировано 27 случаев гибели детей: 12 — при пожарах, восемь — в дорожных авариях, семь — на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Спасатели обратились к родителям с настоятельной просьбой не оставлять детей без присмотра ни на минуту. В ведомстве рекомендовали убирать спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступные для детей места, а также разъяснять детям опасность игр с огнем.
Особое внимание МЧС уделило предупреждению о запрете прикасаться к неизвестным или бесхозным предметам, которые могут представлять опасность.
Для экстренных случаев напомнили телефоны спасательных служб — 101 и 112.
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