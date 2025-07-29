50 юных дзюдоистов из Самары массово отравились в поезде «Кисловодск-Тында»

29 июля стало известно о ЧП на железнодорожном маршруте «Кисловодск — Тында». С поезда, который проходит через Самару, с пищевым отравлением сняли 57 человек, включая 50 детей. Все они ехали в Самарскую область.
Как оказалось, с поезда сняли самарских дзюдоистов вместе с тренерами. У всех 57 человек, включая 50 юных спортсменов, обнаружили инфекционное заболевание. По пути в Самару, на станции в Армавире, отравившихся экстренно госпитализировали с диагнозом «острый гастроэнтерит». Все они возвращались в областную столицу с соревнований.
Массовое отравление прокомментировали в областном Минздраве, специалисты которого следят за ситуацией вокруг отравления и взаимодействуют с коллегами из Краснодарского края.
«Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Краснодарского края, некоторые из пострадавших госпитализированы», — сообщили в официальном телеграм-канале регионального ведомства.
Также в Минздраве Самарской области уточнили, что поездка детей на соревнования была организована в частном порядке, а не по линии Минспорта региона. Также сообщается, здоровьем отравившихся сейчас занимаются специалисты центра медицины катастроф.
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