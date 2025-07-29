50 юных дзюдоистов из Самары массово отравились в поезде «Кисловодск-Тында»

Как оказалось, с поезда сняли самарских дзюдоистов вместе с тренерами. У всех 57 человек, включая 50 юных спортсменов, обнаружили инфекционное заболевание. По пути в Самару, на станции в Армавире, отравившихся экстренно госпитализировали с диагнозом «острый гастроэнтерит». Все они возвращались в областную столицу с соревнований.