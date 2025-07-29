В Магнитогорске лже-автомеханики вымогали с автовладельцев деньги на детали

Злоумышленники прибыли в город в январе 2025 года. Для своих преступлений они придумали непростую схему. Один из подельников звонил в автомастерскую и представлялся клиентом, якобы он оставил на ремонт машину. Он выспрашивал у сотрудников подробности работ, а после ссылался на ошибку в номере и просил его продиктовать. Таким образом мошенники узнавали реальные контакты владельцев транспорта.
На втором этапе аферисты уже сами звонили настоящему владельцу авто под видом работников автосервиса. Хозяевам машин говорили о необходимости дополнительного ремонта и просили скинуть деньги на покупку деталей. По данным следствия, мошенники сумели похитить больше 125 тысяч рублей.
Во время следствия задержанные лже-автомеханики полностью признали вину. Они также возместили жертвам причиненный ущерб. Материалы дела будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.