Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге

Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге, спасатели проверяют информацию о возможных пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие произошло на улице Мартовской. На месте уже работают сотрудники МЧС.
По данным Минздрава Свердловской области, информация о пострадавших в результате обрушения здания не поступала. К месту происшествия направлены три медицинские бригады, включая специалистов Центра медицины катастроф. Ситуацию лично контролирует глава ведомства Татьяна Савинова.