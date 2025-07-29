Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге

По данным Минздрава Свердловской области, информация о пострадавших в результате обрушения здания не поступала. К месту происшествия направлены три медицинские бригады, включая специалистов Центра медицины катастроф. Ситуацию лично контролирует глава ведомства Татьяна Савинова.