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Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рухнула часть офисного здания на Мартовской улице. Экстренные службы работают на месте ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге, спасатели проверяют информацию о возможных пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Мартовской. На месте уже работают сотрудники МЧС.

По данным Минздрава Свердловской области, информация о пострадавших в результате обрушения здания не поступала. К месту происшествия направлены три медицинские бригады, включая специалистов Центра медицины катастроф. Ситуацию лично контролирует глава ведомства Татьяна Савинова.