В Уфе таксист достал пистолет после ссоры на парковке

Инцидент произошёл у шлагбаума, где мужчине не понравилось, как припарковали машину. Между водителями возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время драки таксист понял, что не справляется в рукопашной, и побежал к своему «Ларгусу» за пистолетом.