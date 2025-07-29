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В Уфе таксист достал пистолет после ссоры на парковке

Мужичине не понравилось, как припарковался водитель «Гранты».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Таксист в Уфе угрожал водителю «Лады Гранты» пистолетом после конфликта из-за парковки, видео публиковано в телеграм-канале «Видеодозор».

Инцидент произошёл у шлагбаума, где мужчине не понравилось, как припарковали машину. Между водителями возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время драки таксист понял, что не справляется в рукопашной, и побежал к своему «Ларгусу» за пистолетом.

Пока он доставал оружие, водитель «Гранты» успел отойти на безопасное расстояние. Таксист, оставшись без оппонента, дважды ударил ногой по его автомобилю.

Полиция проводит проверку по данному факту.