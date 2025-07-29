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В Минске задержали иностранца с тремя фальшивыми паспортами РФ

Иностранец с тремя фальшивыми паспортами гражданина РФ задержан в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали иностранца с фальшивыми паспортами. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, милиция задержала 48-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. Фигурант предъявил паспорт для подтверждения личности, но при обыске по месту жительства у него нашли еще три паспорта РФ с его фото, в том числе один — заграничный.

Документы изъяли на экспертизу, которая показала, что все бланки паспортов настоящие, то есть были изготовлены предприятием, которое осуществляет выпуск продукции данного вида. Также не подвергалось изменением первоначальное содержание документов, но в трех паспортах были заменены фотографии. Настоящее фото владельца паспорта было удалено, а на его место наклеили фото преступника с напечатанными рамками, и снова все заламинировали.

— Единственным достоверным документом, подтвердившим личность злоумышленника, явился изъятый заграничный паспорт, — прокомментировали в ГКСЭ.

Расследуется уголовное дело.

Тем временем милиция опровергла якобы задержания на месте падения БПЛА в Минске.

Также СК раскрыл подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника, сообщив, что обезвреженный дрон нес заряд из тротила и металлических шариков, однако был нейтрализован без детонации.

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