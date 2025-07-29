Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего военного вертолета

«Я опознал моющие средства. Также увидел термос для воды — точно знаю, что это моего брата. Три зарядных устройства в одном пакете, которые он и дома использовал. Одно для телефона, другое для часов и одно для простого телефона, он всегда носил их в одном пакете», — рассказал в интервью Telegram-каналу Qogam News брат одного из членов экипажа.