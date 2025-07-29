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Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего военного вертолета

В Сорбулакском водохранилище в Алматинской области, где ведутся поиски пропавшего военного вертолета, найдены личные вещи членов экипажа.

Источник: Минобороны РК

Среди них брат одного из членов экипажа, который находится на месте поисков, опознал моющие средства и зарядные устройства.

«Я опознал моющие средства. Также увидел термос для воды — точно знаю, что это моего брата. Три зарядных устройства в одном пакете, которые он и дома использовал. Одно для телефона, другое для часов и одно для простого телефона, он всегда носил их в одном пакете», — рассказал в интервью Telegram-каналу Qogam News брат одного из членов экипажа.

По его словам, для опознания представили и другие найденные вещи, но к его брату они не имеют отношения.

Министр обороны РК Даурен Косанов прибыл к месту поисков вертолета, где пообщался с родственниками членов экипажа.

Военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа. Поиски начали в Сорбулакском водохранилище, где МЧС обнаружило первые фрагменты предположительно пропавшего вертолета.

Также очевидец рассказал прибывшим на место поисков представителям Минобороны, что видел низко летевший над Сорбулакским водохранилищем вертолет и слышал хлопок.

Поиски вертолета ведутся в круглосуточном режиме в условиях сложной гидрографии. Задействованы около 400 человек (сотрудники Минобороны, МЧС, МВД), более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты.

Накануне Минобороны сообщило, что обнаружены фрагменты вертолета, ведется их идентификация. В район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов.

По данным Минобороны, Сорбулак — крупнейший в СНГ искусственный водоем-накопитель сточных вод. Его глубина местами достигает 22 метров, дно густо заилено, водообмен практически отсутствует, а видимость — нулевая.

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