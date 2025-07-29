Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего военного вертолета

Среди них брат одного из членов экипажа, который находится на месте поисков, опознал моющие средства и зарядные устройства.
«Я опознал моющие средства. Также увидел термос для воды — точно знаю, что это моего брата. Три зарядных устройства в одном пакете, которые он и дома использовал. Одно для телефона, другое для часов и одно для простого телефона, он всегда носил их в одном пакете», — рассказал в интервью Telegram-каналу Qogam News брат одного из членов экипажа.
По его словам, для опознания представили и другие найденные вещи, но к его брату они не имеют отношения.
Министр обороны РК Даурен Косанов прибыл к месту поисков вертолета, где пообщался с родственниками членов экипажа.
Военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа. Поиски начали в Сорбулакском водохранилище, где МЧС обнаружило первые фрагменты предположительно пропавшего вертолета.
Также очевидец рассказал прибывшим на место поисков представителям Минобороны, что видел низко летевший над Сорбулакским водохранилищем вертолет и слышал хлопок.
Накануне Минобороны сообщило, что обнаружены фрагменты вертолета, ведется их идентификация. В район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из других регионов.
По данным Минобороны, Сорбулак — крупнейший в СНГ искусственный водоем-накопитель сточных вод. Его глубина местами достигает 22 метров, дно густо заилено, водообмен практически отсутствует, а видимость — нулевая.