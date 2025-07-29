На Среднем Урале ликвидирована крупная нарколаборатория: делали «синтетику»

«Установлено, что задержанный арендовал частный дом в с. Горный Щит, где и организовал незаконное производство наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — сообщает УФСБ по Свердловской области.
По данным следствия, злоумышленник арендовал частный дом, где оборудовал современную лабораторию для изготовления наркотического веществ.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Эксперты отмечают, что изъятое количество наркотиков могло бы нанести значительный ущерб здоровью тысяч людей. Изготовлявшееся вещество относится к сильнейшим психостимуляторам, вызывающим быстрое привыкание и разрушающим психику.
Эта операция стала продолжением системной работы правоохранительных органов по противодействию распространению синтетических запрещенных веществ в регионе.
«ФедералПресс» сообщал, что в регионе существенно увеличилось число дел, связанных с оборотом запрещенных веществ.