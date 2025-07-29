На Среднем Урале ликвидирована крупная нарколаборатория: делали «синтетику»

«Установлено, что задержанный арендовал частный дом в с. Горный Щит, где и организовал незаконное производство наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — сообщает УФСБ по Свердловской области.