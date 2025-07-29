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На Среднем Урале ликвидирована крупная нарколаборатория: делали «синтетику»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля, ФедералПресс. В микрорайоне Горный Щит города Екатеринбурга ликвидирована крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков. Спецоперация проведена УФСБ по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Задержан 36-летний москвич, подозреваемый в организации преступного производства.

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«Установлено, что задержанный арендовал частный дом в с. Горный Щит, где и организовал незаконное производство наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 15 килограммов синтетического психостимулятора, а также оборудование и прекурсоры для изготовления еще более 200 килограммов запрещенных веществ», — сообщает УФСБ по Свердловской области.

По данным следствия, злоумышленник арендовал частный дом, где оборудовал современную лабораторию для изготовления наркотического веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Эксперты отмечают, что изъятое количество наркотиков могло бы нанести значительный ущерб здоровью тысяч людей. Изготовлявшееся вещество относится к сильнейшим психостимуляторам, вызывающим быстрое привыкание и разрушающим психику.

Эта операция стала продолжением системной работы правоохранительных органов по противодействию распространению синтетических запрещенных веществ в регионе.

«ФедералПресс» сообщал, что в регионе существенно увеличилось число дел, связанных с оборотом запрещенных веществ.