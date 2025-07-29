В Воронеже на ходу вспыхнул «БМВ»

В Воронеже во время движения по улице Димитрова загорелся автомобиль «БМВ». Иномакрку с дымящимся капотом заметил патрулировавший улицу сотрудник ДПС. Инспектор потребовал водителю остановиться. Это спасло жизнь 19-летнему водителю и двум его пассажирам. Сразу после остановки под капотом вспыхнуло пламя.