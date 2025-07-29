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В Воронеже на ходу вспыхнул «БМВ»

В Воронеже полицейский остановил дымящийся автомобиль и потушил его.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже во время движения по улице Димитрова загорелся автомобиль «БМВ». Иномакрку с дымящимся капотом заметил патрулировавший улицу сотрудник ДПС. Инспектор потребовал водителю остановиться. Это спасло жизнь 19-летнему водителю и двум его пассажирам. Сразу после остановки под капотом вспыхнуло пламя.

Полицейский срочно позвонил по номеру 112, а сам тем временем приступил к тушению автомобиля с помощью огнетушителя. Машину удалось спасти. Молодые люди поблагодарили инспектора за помощь в критической ситуации.