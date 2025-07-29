В Магнитогорске предстанут перед судом два афериста из Самары

В январе 2025 года двое жителей Самарской области прибыли в Магнитогорск. Мужчины звонили в местные автомастерские, представляясь владельцами автомобилей, находящихся на ремонте. Они уточняли у сотрудников детали проводимых работ.
Позже звонили повторно, уточняя контактные данные настоящих автовладельцев под предлогом ошибки в ранее указанном телефоне. После получения номеров они связывались с владельцами, представлялись сотрудниками сервисов и сообщали о необходимости срочной оплаты дополнительных деталей для ремонта.
Двое жителей Магнитогорска перевели злоумышленникам более 125 тысяч рублей.
Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее мы писали, что в Самарской области мужчина осужден за мошенничество с соцвыплатами.
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