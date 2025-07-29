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Из-за аномальной жары Бахчисарайский район остался без электричества

На подстанции сработала система защиты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Бахчисарайском районе возникли перебои с электричеством из-за перегрузки на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Из-за высокой температуры воздуха и интенсивного потребления электроэнергии на подстанции 220 кВ «Бахчисарай» сработала система защиты. В результате в некоторых населенных пунктах произошло отключение электричества. В данный момент проводятся работы по устранению неполадок.

Жителей и гостей Крыма призвали более рационально использовать электроприборы с 12 до 16 часов для снижения потребления электроэнергии и предотвращения веерных отключений.