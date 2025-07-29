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500 человек купили права в Шымкенте через ЦОН

В Шымкенте раскрыта масштабная схема незаконной выдачи водительских прав.

Источник: Baigenews

В Шымкенте разоблачена преступная схема незаконного получения водительских удостоверений. Как сообщили в городской прокуратуре, совместно с Департаментом Агентства по финансовому мониторингу удалось выявить организованную группу, действовавшую в 2023—2024 годах, передает BAQ.KZ.

В махинации оказались вовлечены должностные лица, включая руководство специализированного ЦОНа № 2 НАО «Правительство для граждан». Установлено, что удостоверения выдавались без прохождения обязательных теоретических и практических экзаменов.

Стоимость «услуги» варьировалась от 150 до 400 тысяч тенге. По предварительным данным, водительские права незаконно получили более 500 человек. Общий доход преступной группы превысил 150 миллионов тенге.

В ходе досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 200 миллионов тенге. Всего по делу проходят 15 обвиняемых. Материалы дела направлены в суд.

Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные действия несут прямую угрозу безопасности дорожного движения и будут жестко пресекаться.