Пассажир такси задержан в районе Ивановское с более чем 1 кг мефедрона

Уточняется, что при личном досмотре в рюкзаке у мужчины сотрудники полиции обнаружили пять свертков с веществами, каждый массой около 280 г. Согласно проведенному исследованию части изъятого, в нем содержится наркотическое средство — производное N-метилэфедрона.