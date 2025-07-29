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Пассажир такси задержан в районе Ивановское с более чем 1 кг мефедрона

Более 1 кг синтетического наркотика обнаружили полицейские у пассажира такси на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе несения службы на шоссе Энтузиастов сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль такси. Общаясь с водителем, полицейские обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при личном досмотре в рюкзаке у мужчины сотрудники полиции обнаружили пять свертков с веществами, каждый массой около 280 г. Согласно проведенному исследованию части изъятого, в нем содержится наркотическое средство — производное N-метилэфедрона.

«Следователем отдела МВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на сбыт наркотиков”). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.