В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который закинул дымовую шашку в офис банка в Пушкинском районе, в результате никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения на Октябрьском бульваре, 16 неизвестный закинул дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал.
«Прибывшими незамедлительно полицейскими на месте происшествия по горячим следам был задержан 27-летний мужчина. Предварительно установлено, что он действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу, мужчина пришел в отделение банка с несколькими «коктейлями Молотова», но они не сработали.
«Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Охранники банка сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации и воспользовались огнетушителем», — рассказали в ведомстве.
По данным системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка «Санкт-Петербург».