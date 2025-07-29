В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк

«Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Охранники банка сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации и воспользовались огнетушителем», — рассказали в ведомстве.