СК закрыл уголовное дело Равиля Зиганшина о неуплате 6 млрд рублей налогов

Во время расследования уголовного дела задолженность по налогам полностью ООО ПСО «Казань» погасила, поэтому уголовное преследование прекратили. Кроме того, руководство предприятия погасило долг по налогам за 2019 и 2020 годы на сумму свыше 134 миллионов рублей, сообщает СУ СКР по Татарстану.