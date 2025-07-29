СК закрыл уголовное дело Равиля Зиганшина о неуплате 6 млрд рублей налогов

Уголовное дело в отношении руководителя ООО ПСО «Казань» Равиля Зиганшина о неуплате более 6,1 миллиарда рублей налогов прекращено. С 2013 по 2018 год подсудимый вносил в документы заведомо ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами.
Во время расследования уголовного дела задолженность по налогам полностью ООО ПСО «Казань» погасила, поэтому уголовное преследование прекратили. Кроме того, руководство предприятия погасило долг по налогам за 2019 и 2020 годы на сумму свыше 134 миллионов рублей, сообщает СУ СКР по Татарстану.