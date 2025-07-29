«Падал и пытался убежать». Два подростка жестоко избили незнакомца в подъезде дома на Каменной горке, нанеся ему 130 ударов

Два несовершеннолетних минчанина жестоко до реанимации избили незнакомого мужчину в Минске. Подробности в прокуратуре сообщили агентству «Минск-Новости».
Как установили правоохранители, ночью накануне преступления два друга 17- и почти 18-летний минчане выпивали водку, отмечая день рождения друга. После праздника фигуранты пошли к знакомому на улицу Неманскую. Но когда заходили в подъезд, выходивший оттуда мужчина, задел плечом одного из друзей, и между ними вышла словесная перепалка. Сразу же юноши еще попросили у мужчины закурить, но мужчина отказал и пошел к ожидавшему его такси. Фигуранты догнали его, схватили за капюшон и потащили к подъезду, сказав таксисту отменить заказ. И таксист уехал, решив не вмешиваться в «пьяные разборки».
В это время пьяные злоумышленники принялись жестоко избивать свою жертву. В какой-то момент мужчина смог забежать в подъезд, но его догнали и продолжили бить. Минчанин падал, ударялся о пол и стены, вставал и убегал, но преследователи его догоняли и наносили удары снова и снова.
Эксперты установили, что пострадавшему мужчине подростки нанесли не менее 130 ударов руками и ногами по голове и телу. После этого фигуранты сбежали.
А окровавленного 44-летнего потерпевшего рядом с лифтом обнаружила одна из жительниц дома, вызвавшая скорую помощь. Мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, какое-то время он находился в реанимации. Следователи установили, что мужчина оказался в этом доме, так как после корпоратива провожал домой коллегу.
Известно, что оба подозреваемых в момент совершения преступления были несовершеннолетними, они учатся в столичных колледжах и раньше судимы не были, но один состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На суде фигуранты во всем сознались и раскаялись.
Суд признал обвиняемых в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем за собой психическое расстройство совершенном группой лиц (пункты 3, 7, 9 ч.2 ст. 147 Уголовного кодекса) и назначил каждому по 5,5 года колонии. Также в солидарном порядке они выплатят потерпевшему компенсацию морального вреда — 35 тысяч белорусских рублей.
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