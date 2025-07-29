«Падал и пытался убежать». Два подростка жестоко избили незнакомца в подъезде дома на Каменной горке, нанеся ему 130 ударов

Как установили правоохранители, ночью накануне преступления два друга 17- и почти 18-летний минчане выпивали водку, отмечая день рождения друга. После праздника фигуранты пошли к знакомому на улицу Неманскую. Но когда заходили в подъезд, выходивший оттуда мужчина, задел плечом одного из друзей, и между ними вышла словесная перепалка. Сразу же юноши еще попросили у мужчины закурить, но мужчина отказал и пошел к ожидавшему его такси. Фигуранты догнали его, схватили за капюшон и потащили к подъезду, сказав таксисту отменить заказ. И таксист уехал, решив не вмешиваться в «пьяные разборки».