На озере Свирь спасатели искали утонувшего рыбака, пока тот сам не пришёл за своей лодкой

Однако предположительно утонувший рыбак внезапно пришел за своим судном. По словам мужчины, он рыбачил в одиночку, без спасательного жилета. Лодка перевернулась, но ему удалось доплыть до берега. Затем — тоже без жилета и уже с другом — рыбак приплыл на озеро за лодкой.