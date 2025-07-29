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На озере Свирь спасатели искали утонувшего рыбака, пока тот сам не пришёл за своей лодкой

28 июля спасателей ОСВОД срочно направили на озеро Свирь в Мядельском районе.

Источник: ОСВОД РБ

Очевидцы сообщили, что видели на воде перевернутую лодку. Ее заметили в 50 метрах от камышей. Глубина в этом месте — около четырёх метров.

Водолазы обследовали дно, нашли рыбацкий сапог и два удилища. Всё вроде бы говорило о произошедшей трагедии.

Однако предположительно утонувший рыбак внезапно пришел за своим судном. По словам мужчины, он рыбачил в одиночку, без спасательного жилета. Лодка перевернулась, но ему удалось доплыть до берега. Затем — тоже без жилета и уже с другом — рыбак приплыл на озеро за лодкой.

Как уточнили в ОСВОД, обоих мужчин предупредили о недопустимости выхода на воду без средств индивидуальной защиты.

Рыба в лужах

Сильнейшие ливни, прошедшие по Витебской области 25 июля, затопили улицы и дачные участки. Местами последствия разгула стихии оказались не только разрушительными, но и курьёзными.

Так, на одной из улиц Витебска прохожие заметили десятки серебряных карасей, которые покидали затопленный водоём и оказывались прямо на асфальте.